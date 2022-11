Joseph Kahn, jeden z najlepszych twórców wideoklipów gwiazd, z nagrodą Camerimage 2022. Kto wygra konkurs wideoklipów? - WIDEO

Kim jest Joseph Kahn? Zaczęło się od hip-hopu

Joseph Kahn urodził się w Korei Południowej ale wychowywał we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Szybko porzucił szkołę filmową by w ulicznej scenerii realizować teledyski do utworów hip-hopowych. Nie zamknął się jednak w jednej stylistyce, świetnie odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych.