Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem w "Pytaniu na śniadanie". Zadebiutowali na wizji jako para

Media spekulowały, że powodem rozstania była relacja Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, z którym prowadziła "Pytanie na śniadanie". Doniesienia te doczekały się potwierdzenia. W dniu swoich 40. urodzin celebrytka napisała: "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny... Miłość. Pozdrawiamy z Izraela", załączając do swojego wpisu zdjęcie z Kurzajewskim.

Debiut Cichopek i Kurzajewskiego jako pary w "Pytaniu na śniadanie"

Widzowie "Pytania na śniadanie" musieli chwilę poczekać na oficjalny medialny debiut nowej pary show biznesu. Choć do Polski wrócili już jakiś czas temu, a Cichopek udzieliła po drodze nawet wywiadu do magazynu "Party", to w śniadaniówce TVP 2 wystąpili razem dopiero dziś rano.