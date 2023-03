Kluby ruszą po wielkie pieniądze? Aż 75 milionów złotych do rozdania!

Kto może się starać o dofinansowanie w ramach rządowego programu Klub? Program Klub jest skierowany do wszystkich klubów sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Ludowo-Uczniowskich Klubów Sportowych, jednosekcyjnych i wielosekcyjnych działających na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w dużych miastach, jak chociażby Warszawa. Nie ma znaczenia, czy klub prowadzi sekcję strzelectwa, lekkoatletyki, piłki nożnej, czy wszystkie razem. Kluby jednosekcyjne mogą otrzymać 10 tysięcy złotych, wielosekcyjne 15 tysięcy złotych. Jest jednak jeden wymóg, pieniądze mogą trafić do klubów, które nie miały w poprzednim roku obrotu finansowego większego niż 200 tysięcy złotych. Taki bilans finansowy musi zostać dostarczony przy składaniu wniosku.

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór ruszył 1 marca o godzinie 13.45 symbolicznym uderzeniem w dzwonek w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego z udziałem wiceministra sportu i turystki Arkadiusza Czartoryskiego. Pierwsze wnioski już do nas wpływają, system elektroniczny będzie je, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem i zasadami. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Zwracam na to uwagę, ponieważ zdarzało się, że wnioski zawierały braki formalne, prosimy o składanie kompletnych dokumentów. Nabór potrwa do 24 kwietnia.