Konflikt w rodzinie Pazurów? Żona Radosława ujawnia, jak wyglądają relacje słynnych braci

Konflikt w rodzinie Pazurów to tylko plotki?

Plotki o tym, że relacje w rodzinie braci Pazurów nie są najlepsze pojawiają się w mediach od kilku lat. Te nabrały na sile po reakcji Edyty Pazury na ujawnienie przez Dorotę Chotecką informacji o śmierci ich wspólnej teściowej. Wskazywała ona bowiem na chłodną relację także między żonami znanych aktorów.

"Mój mąż nie życzył sobie, aby to była informacja do wiadomości publicznej. Wielka szkoda, że nie zostało uszanowane jego zdanie" – napisała w mediach społecznościowych żona Cezarego Pazury, co można było odebrać jako szpilę wbitą Choteckiej. W jej wpisie znalazło się też zdanie o "robieniu sobie PRu wiadomościami, które nie powinny się znaleźć w sferze publicznej".