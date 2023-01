Koronacja Karola III. Będą kłopoty z ceremonią? "Kościół anglikański nigdy nie koronował rozwodnika"

Małżeństwo z Dianą i romans z Camillą

Związek księcia Karola i księżnej Diany od początku był w centrum zainteresowania mediów. Szybko pojawiły się doniesienia, że 32-letni książę Walii zdecydował się na małżeństwo pod przymusem i z rozsądku, ale nadal utrzymywał intymne relacje z Camillą Parker-Bowles. W dokumencie telewizyjnym w czerwcu 1994 Karol przyznał się do zdrady, co ostatecznie doprowadziło do rozwodu pary w 1996 roku. Rok później, 31 sierpnia 1997 roku księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu.

Karol po śmierci Diany kontynuował swój romans z Camillą, która zaczęła towarzyszyć mu w oficjalnych wystąpieniach. Od 2004 roku występują wspólnie w czasie pełnienia wszystkich jego publicznych obowiązków. Karol i Camilla zawarli związek małżeński 9 kwietnia 2005 w ratuszu Windsor Guildhall.