Królewski Ogród Światła 2022/2023. Świetlna instalacja powraca do Wilanowa i zachwyca nowościami. Znamy datę otwarcia

Królewski Ogród Światła w Wilanowie powraca. Ulubiona jesienno-zimowa wystawa warszawiaków znów rozbłyśnie i to już niedługo - w sobotę, 8 października.

W tym sezonie nasza wystawa zmieni się nie do poznania. Nowe instalacje na pewno Was zachwycą. W sobotę i niedzielę oczywiście zobaczycie mappingi. Zapraszamy! - zachęcają do przyjścia organizatorzy.