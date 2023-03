Krzysztof Ibisz był bliski rezygnacji z udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ten telefon zmienił wszystko

Krzysztof Ibisz był o włos od rezygnacji z udziału w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Zwyczajnie się bał"

– Teraz trudno wyobrazić sobie tę edycję "Twarzy" bez udziału Krzyśka, ale prawda jest taka, że jego angaż do ostatniej chwili wisiał na włosku – wyznała portalowi osoba z produkcji programu.

Informator Plotka podkreślił, że "Ibisz zwyczajnie bał się, że nie podoła wymagającym przygotowaniom, przez jakie przechodzą uczestnicy programu". – Zazwyczaj jako prowadzący to on ma kontrolę nad tym, co dzieje się przed kamerami. Tutaj musiał oddać się w ręce zupełnie innej ekipy. Krzysiek to też jedna z tych polskich gwiazd, której kalendarz pęka w szwach od dodatkowych zleceń i projektów. Obawiał się, że nie zdoła pogodzić tych zobowiązań z napiętym harmonogramem nagrań – wyjaśnił rozmówca serwisu.