Krzysztof Ibisz zamęcza swoją żonę swoimi treningami do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Joanna ma dosyć

Żona Krzysztofa Ibisza komentuje jego udział w TTBZ

"Stąd jest tyle emocji. Myślę, że Krzyś robi to fajnie, umie się tym bawić, ma do siebie dystans i w sumie gratuluję mu tego, że tak mu to idzie" - dodała.

Joanna Ibisz ma dość

Żona Krzysztofa Ibisza przyznaje, że chociaż jej mąż radzi sobie doskonale, nie zdawała sobie sprawy, iż jej partner aż tak bardzo zaangażuje się w udział w programie Polsatu.

"Muszę przyznać, że dla mnie to też niespodzianka. Widziałam, jak on ćwiczy w domu choreografię i śpiew, więc jak państwo widzą to na wizji, to ja mam to już wcześniej przerobione ileś razy i sama mam te piosenki w głowie, bo jak on śpiewa, to mi też to wchodzi" - powiedziała.