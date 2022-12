Krzysztof Rutkowski znów zaskakuje. Koniecznie zobacz Instahistorie! Izabella Matczak

Jego ojciec był milicjantem, a on bardzo był w ojca wpatrzony. Kiedy był mały razem polerowali milicyjny radiowóz. To był ich czas, ich rytuał. Kiedy dorósł nie został funkcjonariuszem publicznym, ale słabość do ochrony bezpieczeństwa ludzi została. Krzysztof Rutkowski założył agencję detektywistyczną. Głośne sprawy, wyrazisty styl i absolutnie odlotowa fryzura spowodowały, że szybko stał się najsłynniejszym detektywem w Polsce. Jakie historie są jego udziałem? Zobacz InstaHistorie, w których Rutkowski, jak zawsze, robi show.