Książę Harry złożył Karolowi i Kamilli propozycję. Byli w szoku. Co zaproponował?

Wiosną król Karol III nalegał na rozmowę z synem przy herbacie przed spotkaniem na jubileuszu królowej Elżbiety II - napisała Katie Nicholl w swojej książce "The New Royals: Legacy Queen Elizabeth and the Future of the Crown", która już wkrótce pojawi się na półkach księgarń. "Spotkanie z Karolem i Kamillą okazało się niezręczne" - czytamy we fragmencie książki opublikowanej w "Vanity Fair".

Harry podobno miał nadzieję, że "oczyści atmosferę", a zamiast tego wprawił swojego ojca i jego żonę w osłupienie.