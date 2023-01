Kto chciał zabić marszałka PRL Mariana Spychalskiego?

Marian Spychalski pojechał z pięciodniową oficjalną wizytą do Pakistanu jako jedna z najważniejszych figur PRL-owskiego establishmen-tu. Od 1968 r. był przewodniczącym Rady Państwa, a także przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Ale to tylko część jego ówczesnych funkcji. Po zwolnieniu z więzienia w marcu 1956 roku został zrehabilitowany i przywrócony do działalności państwowej, a od października ponownie był członkiem KC i Biura Politycznego KC. I co najważniejsze: 7 października 1963 r. otrzymał od przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego stopień wojskowy marszałka Polski.

Lecąc do Karaczi, miał polityczne prerogatywy do „zacieśnienia” - to ulubione słowo ówczesnej PRL-owskiej propagandy - relacji polsko-pakistańskich, także wojskowych.

Pędząca ciężarówka

W biuletynie IPN, w tekście „Zamach na »prezydenta«” pióra Pawła Miedzińskiego, czytamy: „11 listopada 1970 roku. Jak zwykle o tej porze roku było duszno i upalnie. Samolot wylądował bez problemów i podkołował na miejsce dla gości. Po kilku minutach zatrzymały się silniki Iła-18 i podjechał pojazd ze schodkami. Czarny rolls--royce phantom w otoczeniu motocykli eskorty stał nieopodal, chłodząc klimatyzacją wnętrze”.