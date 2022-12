Kultowe piosenki na Sylwestra. Zaplanuj swoją noworoczną playlistę

Święta świętami, ale wszyscy wiemy, że zaraz po nich nadejdzie najbardziej wyczekiwana noc w roku, czyli Sylwester. Podczas pełnego fajerwerków wieczoru każdy z nas chce pożegnać miniony rok, powitać nowe perspektywy, a przy tym wszystkim po prostu szampańsko bawić się do białego rana. Dobrze zatem, aby sylwestrowa impreza odbywała się w rytmie największych przebojów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że twoja impreza sylwestrowa będzie udana, zadbaj nie tylko o świetne towarzystwo, ale i dobrą muzykę. Piosenki na sylwestra zwykle są żywiołowe i energetyczne – świetne do tańca. Warto jednak na swojej składance umieścić różnorodne hity. Co proponujemy?

1. Jive Bunny And The MasterMixers - "Swing The Mood"

Na samym szczycie listy sylwestrowych hitów po prostu musiał znaleźć się jeden z najsłynniejszych mixów muzyki tanecznej minionego wieku. Mowa oczywiście o "Swing The Mood" brytyjskiego zespołu Jive Bunny and the Mastermixers.

2. Ricky Martin – "Livin’ La Vida Loca"

Kolejnym utworem, idealnym na czas świętowania, jest przebój Ricky’ego Martina – "Livin’ La Vida Loca" z 1999. Ciesząca się dużą popularnością piosenka latin-popowa, znana między innymi z filmu animowanego "Shrek 2", poderwie do tańca nawet tych, którzy nie przepadają za popisami na parkiecie.

3. Kool & the Gang - "Celebration"

W czasie sylwestrowej nocy warto podkręcić atmosferę, włączając wpadające w ucho melodie, zachęcające do tańca, dlatego planując playlistę, nie możesz pominąć znakomitych utworów, takich jak "Celebration" amerykańskiego zespołu Kool & the Gang.

4. Kaoma – „Lambada”

Impreza może być zorganizowana w klimacie o wybranej tematyce np. lat 80-tych. Grająca wtedy muzyka powinna być także z tamtych lat. Utwór Kaomy – „Lambada” nigdy nie zawodzi w takich sytuacjach.

5. Maryla Rodowicz - "Niech żyje bal"

I w polskiej muzyce można wyróżnić przeboje, przy których będziesz bawić się świetnie. Niezapomnianym kawałkiem, a przy tym jednym z największych sylwestrowych przebojów, jest "Niech żyje bal". Utwór z 1984 roku, wykonywany przez Marylę Rodowicz.

6. Bolter - "Daj mi tę noc"

Szukając starszych, polskich kawałków, nie możesz pominąć hitu z 1985 roku – "Daj mi tę noc", wykonywanego przez polską grupę muzyki pop, Bolter.

7. Czadoman - "Ruda tańczy jak szalona"

Jeśli lubisz utwory w klimatach disco polo, możesz zdecydować się na zabawę przy utworach Czadomana. Jednym z nich jest piosenka pt. "Ruda tańczy jak szalona" – przy tym kawałku na pewno nikt nie zechce przegapić okazji do popisów na parkiecie.

dś