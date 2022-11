Legia Warszawa wraca na zwycięską ścieżkę. Pogrom w Lublinie

Legia Warszawa, łączy w tym sezonie rozgrywki ligowe z występami w Lidze Mistrzów. Póki co, gra na dwóch frontach wychodzi jej ze zmiennym szczęściem. Po ostatniej, niespodziewanej porażce na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza, warszawianie dopisali do swojego konta dwa punkty. Zespół ze stolicy zwyciężył w przekonywujący sposób w Lublinie aż 103-76. Decydująca okazała się czwarta kwarta, wygrana przez Legię 31-16. Najwięcej punktów dla "Wojskowych" zdobył Travis Leslie, 22. Dzięki zwycięstwu, wicemistrz Polski awansował na szóste miejsce w tabeli. Drużyna trenera Wojciech Kamińskiego traci jednak aż cztery punkty do liderującego Śląska Wrocław. Mistrz Polski w obecnych rozgrywkach nie przegrał jeszcze ani jednego meczu.