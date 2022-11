Przeżyjmy to jeszcze raz. Polska blisko awansu do 1/8 finału mistrzostw świata

Reprezentacja Polski coraz bliżej wywalczenia awansu do kolejnej fazy mistrzostw świata. Jednocześnie, Polacy są też daleko od osiągnięcia upragnionego celu. W przypadku remisu lub zwycięstwa z Argentyną w ostatnim meczu fazy grupowej, drużyna Czesława Michniewicza na pewno pozostanie na mundialu. Jeśli jednak "biało-czerwoni" nie osiągną korzystnego rezultatu, będą musieli spoglądać na to, co wydarzy się w meczu Meksyku z Arabią Saudyjską. Obydwa spotkania rozegrane zostaną w środę o godz. 20.