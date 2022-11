Leon Niemczyk zmarł 16 lat temu. Był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów dwudziestego wieku

Król życia - tak o nim często mówiono. Podobał się kobietom, był sześciokrotnie żonaty. Jako pierwszy w Łodzi, a może i w kraju, miał czerwony sportowy samochód. Lubił robić to, co chce, dlatego zrezygnował z etatu w teatrze i zaczął pracować na własny rachunek. Lubił pieniądze i chciał je mieć, ale tylko w jednym celu - by je wydawać. Głównie na kobiety.

Niemczyk odszedł 16 lat temu. "Najlepszy sposób na kobietę to konto w banku"

Zapewniał też, że żonom, z którymi się rozstawał, pozostawiał za każdym razem wszystko, co miał. Jego słabość do kobiety znalazła ciekawy finał w kinie.

Jedną z ostatnich ról 80-letniego wówczas Leona Niemczyka była główna postać, o imieniu Leon, w filmie "Po sezonie" Janusza Majewskiego. Aktor zagrał tam w towarzystwie trzech pań - Ewy Wiśniewskiej, Małgorzaty Sochy oraz Magdaleny Cieleckiej - mężczyznę w swoim wieku, który nawiązuje silny romans z trzydziestolatką. Gdy jedna z dziennikarek zapytała go, czy wierzy, że takie relacje zdarzają się naprawdę, Niemczyk odpowiedział: "Czy wierzę? Ja jestem w takiej sytuacji!".