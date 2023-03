Małgorzata Tomaszewska miała wypadek. Podczas programu "Pytanie na śniadanie" wystąpiła z opatrunkami i w temblaku

Małgorzata Tomaszewska miała wypadek

"Ten sobotni poranek należy do nas. Dla niektórych jest on niestety dość smutny - Małgosia wczoraj miała kolizję. Proszę uważać na siebie na drodze" - powiedział Aleksander Sikora do widzów.

"Od razu tłumaczymy, co się stało, ponieważ w naszej redakcji i wszędzie dookoła pojawiają się pytania - czy to stylizacja Małgorzaty? Nie, to nie jest stylizacja. Małgosia wczoraj jechała przepisowo, a i tak wpadła w poślizg. To jest przestroga dla państwa, żeby uważać na drogach" - dodał.