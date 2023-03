Marcin Dorociński obawia się, że zostanie wycięty z „Mission: Impossible”? Aktor interweniuje u montażysty

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No i stało się. Moja misja niemożliwa rozpoczęta w grudniu 2021 roku dobiegła końca. Chciałabym się z Wami podzielić pamiątką z ostatniego dnia zdjęciowego. Obok mnie Chris McQuarrie zwany McQ — wspaniały reżyser, dzięki któremu jestem w tym projekcie. To był wielki zaszczyt poznać człowieka, który stoi za sukcesem „Top Gun: Maverick” i „Podejrzanych”. Jegomość po lewej to Eddie Hamilton — jeden z najwybitniejszych montażystów na świecie — podpisał zdjęcie.