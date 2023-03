Tom Cruise „nie uczestniczy w życiu córki”. Suri ma już 16 lat, idzie już na studia i nie zna swojego ojca

Córka Toma Cruisa chce studiować modę

16-letnia córka Katie Holmes i Toma Cruisa już wkracza w dorosłość. Obecnie Suri stara się o przyjęcie do college'u. Nastolatka chce studiować modę w Nowym Jorku.

Według źródła zbliżonego do Holmes, na które powołuje się Daily Mail, Suri nie ma co liczyć na wsparcie ojca przy wyborze uczelni, ponieważ Tom od lat „nie uczestniczy w jej życiu”. Katie natomiast jest ponoć nadopiekuńcza i mimo, że pomaga Suri jak może, to myśl, że jej córka pójdzie na studia ją przytłacza.