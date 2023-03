Marek Torzewski pokonał raka dzięki eksperymentalnej metodzie leczenia. "Zdarzył się cud"

Dramatyczna diagnoza przerwała karierę słynnego tenora

Marka Torzewskiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To śpiewak operowy, którego piosenka "Do przodu Polsko" stała się przed laty oficjalnym hymnem polskiej reprezentacji piłkarskiej. O tym, że słynny tenor słynny tenor walczy z chorobą nowotworową obiegła media w 2019 roku.

Marek Torzewski: Zdarzył się cud. Wyzdrowiałem, żyję

– Każdy interpretuje cuda po swojemu. Ja jestem katolikiem, wierzę w Boga i uważam, że On pomógł mi wyjść z choroby. Ręka boska zadziałała. Ale złożyło się na to też wiele innych czynników – chociażby to, że trafiłem na takiego, a nie innego lekarza, poddałem się takiej, a nie innej terapii, a przede wszystkim – że cały czas mogłem liczyć na wsparcie najbliższych, czyli mojej żony Basi i córki Agaty. Teraz rozmawiamy o tym z perspektywy czasu. Komuś może się wydawać, że cały proces wychodzenia z choroby był prosty – zachorowałem, poddałem się leczeniu i wyzdrowiałem. Nieprawda – podkreślił, dodając, że nowotwór jest straszną chorobą, z którą walka była trudnym i druzgocącym doświadczeniem nie tylko dla niego, ale również dla niego rodziny.

Torzewski przyznał, że kiedy usłyszał od lekarzy, że ma zaledwie 8-10 szans na przeżycie, nie mógł w to uwierzyć, a pogodzenie z chorobą zajęło mu ok. półtora miesiąca. – Dziś wstydzę się tego, jak wtedy się zachowywałem. Powinienem podejść do tego po męsku, wziąć to na klatę i walczyć z chorobą z podniesioną głową. Ale nie byłem w stanie. Zupełnie jak nie ja – powiedział.