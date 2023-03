Apel o pomoc dla wybitnego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. "Jedna z najrzadszych i najcięższych chorób"

"Już w ubiegłym roku proponowaliśmy uruchomienie zbiórki, by wesprzeć Rodzinę Kaczmarków w tej trudnej dla nich sytuacji. Wiemy, że zrobili jak dotąd wszystko co mogli, by zapewnić Panu Janowi opiekę i leczenie, by dostosować mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Jednak przy tej jednej z najrzadszych i najcięższych chorób neurologicznych, jaką jest MSA (Multiple System Atrophy), koszty leczenia i rehabilitacji zaczęły znacząco przekraczać ich możliwości finansowe. Wizyty specjalistów, opiekunów, koszty sprzętu do przemieszczania się, higieny – to kwoty niemieszczące się w budżetach jakichkolwiek rodzin, w których kogoś dotykają tego typu choroby" – napisała Polska Fundacja Muzyczna.