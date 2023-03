Co było przyczyną głuchoty Beethovena? Naukowcy wzięli się za badanie DNA kompozytora

Naukowcy przebadali DNA Beethovena

Od śmierci kompozytora mnożą się pytania o jej przyczynę

Od jego śmierci roiło się od pytań, co dolegało kompozytorowi i jaka była prawdziwa przyczyna jego zgonu. W ciągu ostatnich siedmiu lat życia kompozytor przeżył co najmniej dwa ataki żółtaczki związanej z chorobą wątroby, co doprowadziło do powszechnego przekonania, że zmarł na marskość wątroby.