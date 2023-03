Ed Sheeran zerwał z nałogiem. Muzyk zdradził powody odstawienia mocnych alkoholi

Piosenkarz powiedział, że gdy zdał sobie sprawę, że chce uporządkować swoje życie, nauczył się zadowalać faktem, że dni imprezowe ma już za sobą.

"Wypić kilka piw to jedno, ale mieć butelkę wódki to inna sprawa. To po prostu uświadomienie sobie: "Dobiegam trzydziestki. Dorośnij! Imprezowałeś, miałeś to doświadczenie. Bądź z tego zadowolony i po prostu skończ". Uwielbiam czerwone wino i kocham piwo. Nie znam żadnych starych rockmanów, którzy nie są alkoholikami ani trzeźwymi, a ja też nie chciałem być - mówił.