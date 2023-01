Ed Sheeran stracił bliską osobę. Opublikował w sieci poruszające wideo

W lutym minie rok, odkąd w życiu Eda Sheerana wydarzyła się tragedia. To właśnie wtedy zmarł jego 31-letni przyjaciel. Jamal Edwards miał na swoim koncie wiele sukcesów, był założycielem SB.TV. Jego kanał na trzy lata przed śmiercią zdołał zdobyć pierwszy milion subskrybentów. Choć jego kariera zapowiadała się obiecująco, została przerwana przez nagłą śmierć mężczyzny.

Ona - popularna aktorka, on - wzięty kompozytor. Spotkali się muzycznie. Dagmara Bryzek i Marcin Nierubiec prezentują singiel “Wiosenny deszcz”. Marcin Nierubiec napisał muzykę, Michał Gromada -…

Ed Sheeran - piosenka o zmarłym przyjacielu

Ed Sheeran napisał wzruszającą piosenkę, która ma być listem do zmarłego przyjaciela. Mężczyzna opowiedział o swoich przeżyciach, bólu, który odczuwa po śmierci Jamala. Nie jest mu łatwo i wciąż nie może się pogodzić z tą ogromną tragedią. Twierdzi, że choć ma wiele powodów do radości, to wydarzenie łamie mu serce. Codziennie rano zmaga się z tym na nowo. Utwór jest wzruszający, szczery, prosto z głębi serca.