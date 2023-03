Oscary 2023 bez zaskoczeń? Oto najwięksi wygrani i przegrani gali

Najwięksi wygrani Oscarów 2023

"Wszystko wszędzie naraz" . Ta zwariowana komedia science fiction, autorstwa Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, o kobiecie, która odkrywa równoległe światy, szturmem podbiła Hollywood. Produkcja była nominowana do Oscarów w 11 kategoriach, zwycięsko wychodząc z rywalizacji aż w siedmiu z nich, w tym tej najważniejszej - zdobywając nagrodę dla najlepszego filmu. Daniel Kwan i Daniel Scheinert zgarnęli statuetki za reżyserię i scenariusz oryginalny. Posypały się też nagrody aktorskie - Malezyjka Michelle Yeoh została pierwszą Azjatką uhonorowaną Oscarem dla aktorki pierwszoplanowej. Nie mniej ważne wyróżnienie odebrał Ke Huy Quan , dla którego statuetka za najlepszą męską rolę drugoplanową była spełnieniem "amerykańskiego snu" i powrotem do wielkiego kina. Ponadto za kobiecą rolę drugoplanową nagrodzono Jamie Lee Curtis, a także montaż filmu.

Najwięksi przegrani Oscarów 2023

Sukces "Na Zachodzie bez zmian" mógł być rozczarowaniem dla polskich widzów, którzy kibicowali "IO" Jerzego Skolimowskiego. Nawiązująca do "Na los szczęścia, Baltazarze" Roberta Bressona opowieść o osiołku, który tułając się po świecie, obserwuje pełen okrucieństwa i pychy świat ludzi, otrzymała nagrodę jury podczas minionego festiwalu w Cannes. Również w Stanach Zjednoczonych została przyjęta z dużym entuzjazmem, zapewniając twórcom m.in. nagrody National Society of Film Critics oraz The Los Angeles Film Critics Association. Nie wystarczyło to jednak, by pokonać reprezentujący Niemcy film "Na Zachodzie bez zmian".