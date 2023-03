Oscary 2023. "Wszystko wszędzie naraz" najlepszym filmem roku. Kto zgarnął pozostałe statuetki? Relacja z gali, laureaci

To już koniec tegorocznej gali rozdania Oscarów. Za podsumowanie niech posłuży to zdjęcie Jamie Lee Curtis, cieszącej się z sukcesu "Wszystko wszędzie naraz". Produkcja zgarnęła dziś siedem statuetek - to najlepszy wynik od 2008 roku, kiedy "Slumdog. Milioner z ulicy" otrzymał aż osiem nagród.