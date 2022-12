Marianna Schreiber w roli syreny w ramionach Marcina Najmana. Internauci nie są zachwyceni

Marianna Schreiber na różne sposoby zabiega o atencję internautów. Rapuje o opozycji, zwisając z trzepaka, deklaruje chęć wstąpienia do wojska albo piecze portret Donalda Tuska z piernika. Kolejny projekt, w który się zaangażowała, stoi na równie wysokim poziomie, co poprzednie akcje. To teledysk z udziałem lubującego się w walkach w oktagonie Marcina Najmana.