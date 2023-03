Mateusz Morawiecki o ryzykach na rynku bankowym i finansowym: Miały miejsce ogromne zawirowania

W krótkiej wypowiedzi dla dziennikarzy przed przystąpieniem do debaty z innymi unijnymi przywódcami podczas drugiego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli z udziałem szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christiny Legarde , Mateusz Morawiecki zadeklarował, jakie stanowisko zaprezentuje podczas dzisiejszego spotkania:

- Wskażę na kilka ryzyk, które niestety zmaterializowały się, o których rozmawialiśmy: ryzyko w sektorze bankowym, bankructwo jednego z największych banków w Europie - banku Credit Suisse i przejęcie go. Wskażę również ryzyka na rynku funduszy i te związane z niektórymi instrumentami finansowymi

Stabilność rynków finansowych UE zagrożona?

Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie stabilności rynku finansowego. To kontynuacja zagadnień, które zostały przez unijnych przywódców poruszone już wczoraj.

- Dla nas rynek wewnętrzny jest ogromną wartością. Rynek wewnętrzny to możliwości eksportowe polskich małych i średnich przedsiębiorców. Właśnie ich los interesuje mnie najbardziej. Wszystkie regulacje, które tutaj są dyskutowane analizujemy pod tym kątem. W tym celu też spotkam się za parę dni z Thierrym Bretonem, komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny i za rynek usług

Unia pochyli się nad rynkiem usług

Premier zwrócił również uwagę na fakt, że rynek usług wymaga specjalnego zainteresowania, ponieważ nie jest on jeszcze tak rozwinięty jak rynek dóbr, choć równocześnie "znaczna część gospodarki przesuwa się w kierunku usług".

- Dlatego to tak ważne, aby Polska nie tylko poszerzała granice swobód na jednolitym rynku finansowym w zakresie usług, ale też jednocześnie inspirowała innych

- zapowiedział premier. Nadmienił, że jest w Brukseli, by dążyć do szybkiego wdrożenia regulacji, które mają podnieść konkurencyjność całego rynku wewnętrznego. Odniósł się także do faktu, że upadek banku Credit Suisse wpłynął szczególnie na strefę euro: