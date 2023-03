Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. O co będzie walczyć Polska? Premier Mateusz Morawiecki przedstawił zamiary

Szczyt Rady Europejskiej

"Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że Polska może być najlepszym partnerem w podniesieniu tego tematu na forum międzynarodowym. Zostaliśmy również o to poproszeni przez stronę ukraińską. Jest to wyjątkowe barbarzyństwo rosyjskie i chcemy tę sprawę na forum międzynarodowym" - dodał.

Premier o Europejskim Funduszu Pokojowym

"My nie tylko pozyskujemy broń z zagranicy, która jest dużo nowocześniejsza od tej, którą przekazujemy, ale jednocześnie wzmacnia naszą armię, ale również otrzymujemy już dzisiaj duże środki finansowe. Chcemy również zabiegać o to, aby pozyskać kolejne 240 milionów euro, a więc kolejny miliard zł w ciągu najbliższych paru tygodni prawdopodobnie popłynie do Polski. Zakomunikuję jeszcze, myślę, przed świętami Wielkiej Nocy" - dodał premier.

Mateusz Morawiecki ocenił postawę Białorusi

"Podnosimy to, że reżim Łukaszenki uwięził ponad 1000 więźniów politycznych, w tym wielu Polaków aktywnych na Białorusi i wyrażamy nasz pogląd bardzo jednoznacznie: jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli to będzie trwać, to będziemy wzmacniać nasze sankcje wobec Białorusi, będziemy utrudniać wywóz jakichkolwiek produktów z Białorusi" - zapowiedział Morawiecki.