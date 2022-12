Michał Listkiewicz specjalnie dla nas: Oby Polska poszła śladem Chorwacji

Za nami mecz o 3. miejsce mistrzostw świata w Katarze. Brązowy medal wywalczyła Chorwacja, wygrywając z reprezentacją Maroka 2-1. Sporo kontrowersji wzbudziła jednak postawa w tym spotkaniu katarskiego sędziego Abdulrahmana Al-Jassima. Nie brakuje głosów, że wyznaczenie go do prowadzenia tak istotnego spotkania, było ukłonem ze strony FIFA w kierunku gospodarzy imprezy. Pomysł nie okazał się jednak zbytnio trafiony?

Do przerwy, Al-Jassim sędziował bardzo dobrze, pogubił się po zmianie stron. Popełnił błąd z przyznaniem rzutu karnego dla Chorwacji, po czym dał sobie wejść na głowę piłkarzom Maroka. Zgubiło go chyba to, że myślał, że wszystko jest już pod kontrolą, a jak wiadomo, w piłce nożnej, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Zabrakło odpowiedniej koncentracji do ostatniej minuty. Nie ma znaczenia, czy sędzia był z Kataru, czy nie. Po prostu spalił się, nie wytrzymał psychicznie. Nie krytykowałbym katarskiego arbitra jednak aż tak bardzo. Błędy na tym mundialu popełniali sędziowie z innych, bardziej piłkarskich krajów, Anglii, Hiszpanii, czy Francji.