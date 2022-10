Michał Wiśniewski spodziewa się szóstego dziecka ze swoją piątą żoną. Pola Wiśniewska potwierdziła radosną nowinę

Michał Wiśniewski będzie miał kolejne dziecko

Teraz nie ma już wątpliwości - Pola Wiśniewska jest w kolejnej ciąży. To będzie drugie, wspólne, dziecko pary, a już szósta pociecha Michała Wiśniewskiego. Ich pierwszy syn, Falco Amadeus, przyszedł na świat w styczniu 2021 roku.

"Oops! We Did It Again" – napisała na Instagramie Pola Wiśniewska, a wpis opatrzyła hasztagami: "pregnant", "newbaby", "number6", "love" i "family".