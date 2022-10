Anna Wendzikowska ma pretensje do swojej następczyni. Anna Tatarska odpowiada. O co poszło?

Anna Wendzikowska po ujawnieniu okoliczności swojego odejścia z "Dzień Dobry TVN" odniosła się również do zachowania swojej następczyni Anny Tatarskiej.

"Była moją koleżanką przez lata. Doskonale znała moją sytuację w redakcji. Wielokrotnie mówiłam jej o przykrych sytuacjach, które mnie spotykały. Współpraca z nią jako dziennikarzem zewnętrznym była kolejną próbą zmuszenia mnie do odejścia. Moje producentki nieoficjalnie (ale wracało to do mnie) mówiły wszystkim, z którymi współpracowałam, żeby nie proponowali mi wywiadów, bo jedyną gwarancją emisji jest to, żeby to przechodziło przez nie. Po czym dawały te wywiady A. Tatarskiej" - ujawniła na Instagramie.