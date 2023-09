Na Lampedusie znów niespokojnie. 13 łodzi z migrantami przypłynęło w ciągu niecałej godziny!

Na włoskiej wyspie znów chaos

W przyjętej we wtorek uchwale ws. kryzysu migracyjnego Rada Ministrów wezwała Komisję Europejską do podjęcia adekwatnych i natychmiastowych działań służących zatrzymaniu nielegalnego napływu osób do…

We wtorkowy wieczór na wyspie znów zapanował na krótko chaos, który szybko został opanowany. Wszyscy migranci z 13 łodzi trafili do miejscowego ośrodka rejestracyjnego. Siły porządkowe zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą.

Wtorek kolejnym dniem fali migracyjnej

Od początku roku do Włoch przypłynęło ponad 126 tysięcy migrantów.

Rząd Włoch przyjął pakiet środków dotyczących imigrantów ogłoszony w ostatnich dniach przez premier Giorgię Meloni. Maksymalny okres przetrzymywania osób, które kwalifikują się do odesłania do ich…

Szefowa włoskiego rządu oświadczyła: "Nie chodzi o relokację migrantów, ale o to, jak zatrzymać nielegalne wypłynięcia łodzi. Nikt nie może myśleć o tym, by rozwiązać problem zrzucając go na barki innych".

"Ja proszę o to, by wszyscy razem pracowali na rzecz obrony granic zewnętrznych. O to zresztą zawsze prosiłam"- zaznaczyła Giorgia Meloni.

