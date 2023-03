Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (23.03.2023). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

23.03.2023 na profilu Komisji Europejskiej pojawi艂 si臋 tweet: "馃挔馃挔馃挔馃挔Ju偶 DZI艢 o 19:00 poznamy 馃嚜馃嚭 miasta wybijaj膮ce si臋 w dzia艂aniach na rzecz mobilno艣ci.Co istotne, w 艣cis艂ej tr贸jce finalist贸w konkursu #MobilityAction jest...馃嚨馃嚤 @miasto_katowice @metropoliagzmTrzymamy kciuki, aby polskiemu finali艣cie uda艂o si臋 zebra膰 laury w konkursie馃檪 . ".

Ju偶 DZI艢 o 19:00 poznamy 馃嚜馃嚭 miasta wybijaj膮ce si臋 w dzia艂aniach na rzecz mobilno艣ci.

Co istotne, w 艣cis艂ej tr贸jce finalist贸w konkursu #MobilityAction jest...

馃嚨馃嚤 @miasto_katowice @metropoliagzm

Trzymamy kciuki, aby polskiemu finali艣cie uda艂o si臋 zebra膰 laury w konkursie馃檪 https://t.co/CeNjj7BjIb

RT @EUinWroclaw: Dzi艣, W 艢wiatowym Dniu Wody, rozpoczyna si臋 Konferencja Wodna ONZ, podczas kt贸rej 艂膮czymy si艂y ze spo艂eczno艣ci膮 mi臋dzynaro鈥

RT @EUinWroclaw: Prezentujemy pierwszego prelegenta pi膮tkowej debaty "Z Widokiem na Bia艂oru艣": Aliaksandr Milinkiewicz, kandydat opozycji鈥

RT @EUinWroclaw: Czy agresja Rosji na Ukrain臋 sprawi艂a, 偶e g艂os bia艂oruskich opozycjonist贸w jest obecnie mniej s艂yszalny? Wraz z Biurem @Eu鈥

Mia艂em przyjemno艣膰 powita膰 馃嚨馃嚤 przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP -

@KancelariaSejmu.

Przeprowadzili艣my dobr膮 rozmow臋 na temat wyzwa艅 zwi膮zanych z polityk膮 rozszerzenia 馃嚜馃嚭UE. O. Varhelyi, 馃嚜馃嚭komisarz do spraw s膮siedztwa i rozszerzenia https://t.co/CtXoaiiFtC

RT @jwojc: Rozpocz膮艂 si臋 pierwszy dzie艅 Europejskiego Forum Rolniczego w Rzeszowie-Jasionka 馃嚨馃嚤 z moim udzia艂em. Spodziewam si臋 trudnych roz鈥

Spotka艂am si臋 z 25 polskimi 馃嚨馃嚤 pos艂ami, aby porozmawia膰 o dzia艂aniach UE 馃嚜馃嚭, szczeg贸lnie o polityce sp贸jno艣ci. Mieli艣my warto艣ciow膮 dyskusj臋 z parlamentarzystami, by pog艂臋bi膰 dialog i wspiera膰 wzajemne zrozumienie w naszych wsp贸lnych przedsi臋wzi臋ciach.

-komisarz 馃嚜馃嚭E. Ferreira https://t.co/EnUOGI9Goz

馃數Jak skutecznie wspiera膰 polskie 馃嚨馃嚤 regiony鉂

馃數Delegacja @KancelariaSejmu 馃嚨馃嚤 omawia艂a to i wiele dodatkowych zagadnie艅 z komisarz ds. sp贸jno艣ci i reform 馃嚜馃嚭 @ElisaFerreiraEC.

馃數Wizyt臋 poselsk膮 w Brukseli koordynuje nasz wydzia艂 polityczny:

@W_Wysocki @ElizaAmati @surowiec_m. https://t.co/Asu8JCHuQR

馃嚨馃嚤Pos艂owie @KancelariaSejmu kontynuuj膮 dzi艣 wizyt臋 w instytucjach UE馃嚜馃嚭.

Wczoraj dyskutowano z komisarzami:

馃嚜馃嚭@TimmermansEU

馃嚜馃嚭@VeraJourova

馃嚜馃嚭@KadriSimson

馃嚜馃嚭@OliverVarhelyi

馃嚜馃嚭@ElisaFerreiraEC

https://t.co/gWlKLXPaIw. o przysz艂o艣ci region贸w, rozszerzeniu UE, zerowej emisji netto. https://t.co/WBREM8pXFL

RT @GrzegorzGaza: 馃Tematem spotkania z Komisarz UE ds. Energii @KadriSimson by艂o bezpiecze艅stwo #energetyczne. Rozmawiali艣my tak偶e o rozwo鈥

RT @ElizaAmati: 馃嚨馃嚤pos艂owie komisji ds UE @KancelariaSejmu rozmawiaj膮 z komisarzem 馃嚜馃嚭@OliverVarhelyi o planach rozszerzenia UE, podczas wizy鈥

RT @Europarl_PL: W @MiastoZG trwa og贸lnopolskie spotkanie ekspertek i ekspert贸w sieci #EuropeDirect oraz @TeamEuropePL, w kt贸rym bierzemy u鈥

RT @GuzVetterEU: Brak miejsc w przedszkolach i zlobkach to glowna przeszkoda w aktywizacji zawodowej uchodzczyn z #Ukraina. Wazne spotkanie鈥

RT @VeraJourova: We had a good and honest discussion w/ representatives of EU Affairs Committee of the 馃嚨馃嚤 Sejm on

馃敼supporting 馃嚭馃嚘 and the ge鈥

Dzi艣 rozpocz臋艂a si臋 wizyta w Brukseli 馃嚜馃嚭grupy poselskiej @KancelariaSejmu 馃嚨馃嚤 z przedstawicielami wydzia艂u politycznego naszego biura @W_Wysocki i @ElizaAmati.

Dyskusja z komisarz ds. energii @KadriSimson dotyczy艂a:

鉁卋ezpiecze艅stwa energetycznego UE

鉁卹ozwoju energetyki j膮drowej. https://t.co/udsUd4SxeJ

RT @ElizaAmati: 馃嚜馃嚭EVP @TimmermansEU met with 馃嚨馃嚤MPs @KancelariaSejmu to discuss EVs, net zero ambitions, the #JustTransitionFund and the fut鈥

RT @EUinmyRegion: 鈧124 million of 馃嚜馃嚭#EURegionalFund for the construction of 253 km-long section of a gas transmission pipeline between Le艣n鈥

RT @EDRzeszow: W #ZielonaG贸ra trwa zjazd polskiej sieci #EuropeDirect馃嚨馃嚤馃嚜馃嚭, kt贸ra w tym roku 艣wi臋tuje 18 lat istnienia. Podczas spotkania tr鈥

Dzi臋kujemy! 馃 Na naszej Konferencji Darczy艅c贸w zebrali艣my 7 miliard贸w euro na wsparcie os贸b dotkni臋tych trz臋sieniami ziemi.

Kiedy dochodzi do tragedii, pami臋tamy o solidarno艣ci. Ta konferencja to dopiero pocz膮tek. https://t.co/BmbbnK6xza

RT @GuzVetterEU: Dzis w 鈦︹仸@MiastoZG鈦 spotkanie z przedstawicielami punktow informacji europejskiej #EuropeDirect oraz 鈦TeamEuropePL鈦 o tym鈥

