Największy przemyt kokainy w historii Polski. Zorganizowała go grupa emerytów? Dotarliśmy do kulisów

Największy przemyt kokainy w historii. Oskarżeni nic nie pamiętają

W sali gdańskiego sądu okręgowego zasiadło pięciu mężczyzn, którym oprócz współudziału oraz pomocnictwa do przemytu kokainy z Ekwadoru do Hamburga, a następnie do Polski zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Kierownictwo tej grupie przypisano Ryszardowi Cz. (technik ogrodnik z emeryturą w wysokości 920 zł), którego zatrzymano 5 maja 2021 roku.