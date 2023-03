Napływ migrantów do Polski. Jakie przestępstwa najczęściej popełniają w naszym kraju?

Poniedziałkowa „Rzeczpospolita”, powołując się na dane udostępnione przez Komendę Główną Policji, podaje, że przybysze z różnych krajów popełnili u nas w ubiegłym roku niemal 15 tys. przestępstw.

– W ubiegłym roku zarzuty usłyszało 12 437 obcokrajowców (ponad połowa to obywatele Ukrainy). W niecały miesiąc tego roku (do 23 stycznia) już 1648, co wskazuje na rosnący trend. Statystycznie dziennie w ub.r. zarzuty ogłaszano 34 przybyszom, w tym już 71 – podaje gazeta.