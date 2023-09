Niania porwała dwulatkę dla okupu. Tragiczny finał poszukiwań w Wietnamie

Niania porwała dziewczynkę

Na wsi niedaleko Hanoi (północna część Wietnamu) znaleziono ciało niespełna dwuletniej dziewczynki, którą wcześniej porwała dla okupu zatrudniona przez jej rodziców niania – podał w czwartek wietnamski portal VNEXpress.

27-letnia niania Giap Thi Huyen Trang we wtorek po południu odebrała dziecko ze żłobka na przedmieściach Hanoi i odjechała na skuterze. Tego samego dnia zażądała od rodziców okupu w wysokości 1,5 miliardów dongów (około 267,5 tysięcy złotych).

Zwłoki 21-miesięcznego dziecka znaleziono w środę rano w rowie melioracyjnym we wsi Me So, około 13 kilometrów od jej żłobka i miejsca zamieszkania.

Rodzina zatrudniła nianię mniej więcej miesiąc temu. Do obowiązków Trang należało, między innymi, odbieranie dziecka ze żłobka.