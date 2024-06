Nie będzie debaty na Kanale Zero o rosyjskich wpływach w Polsce. Mieli rozmawiać Jacek Bartosiak i Leszek Sykulski

Krzysztof Stanowski odwołuje debatę w Kanale Zero

Krzysztof Stanowski - właściciel Kanału Zero na YouTube - przedstawił w swoich mediach społecznościowych plan programów w Kanale Zero. Jedną z propozycji miała być debata na temat wpływów Rosji w Polsce z udziałem Jacka Bartosiaka i Leszka Sykulskiego. We wtorek przekazał jednak, że do takiego starcia nie dojdzie.

Wpływ na to mieli internauci, którzy głośno sprzeciwili się takiej dyskusji w przestrzeni publicznej.