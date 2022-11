Nie żyje Christine McVie. Wokalistka Fleetwood Mac miała 79 lat. Zespół wydał oświadczenie

Christine McVie zespół Fleetwood Mac zawdzięcza takie hity jak Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me, i Songbird. Piosenkarka dołączyła do grupy w 1970 roku i w tym samym roku poślubiła basistę Johna McVie. W 1998 roku opuściła Fleetwood Mac i powróciła do niego ponownie w 2014 roku.

Rodzina piosenkarki poinformowała, że zmarła ona po krótkim pobycie w szpitalu, otoczona gronem najbliższych.

Do jej śmierci odniósł się też zespół Fleetwood Mac.