Nowa dziewczyna Sebastiana Fabijańskiego trafiła do szpitala. Usłyszała diagnozę. "Serce mi z tej miłości nie wyrabia"

Sebastian Fabijański zasłynął, przede wszystkim, rolami w filmach Patryka Vegi. W tamtym roku, w mediach zrobiło się o nim głośno ze względu na aferę z Rafalalą i głośne rozstanie z popularną blogerką Maffashion. Niedawno pojawiły się też plotki o jego związku z Anną Marią Sieklucką. Szybko okazało się jednak, że to przelotny romans.

Fabijański znowu zakochany

Sebastian Fabijański został kilka dni temu przyłapany przez paparazzi na ulicach Warszawy w towarzystwie nowej partnerki. Podczas wspólnego wypadu udali się do cukierni Magdy Gessler, po czym wsiedli do drogiego samochodu aktora.

Na zdjęciach, które trafiły do mediów widać, jak aktor i jego ukochana nie szczędzą sobie czułości. Potwierdza to słowa Fabijańskiego z ostatniego wywiadu, w którym dał do zrozumienia, że jest szczęśliwie zakochany.