Odnaleziono skrzypce Stradivariusa. Mogły zostać skradzione z Polski. Instrument jest warty fortunę

O odnalezieniu zabytkowego instrumentu, który mógł zostać skradziony z polskiego muzeum napisał kilka dni temu dziennik „Le Parisien”, powołując się na informacje organizacji Musique et Spoliations, którą założyły w 2017 r. historyczka Pascale Bernhein i prawniczka Corinne Hershkovitch.

Skrzypce pochodzą z polskiego muzeum? Mogły zostać skradzione w 1944 roku

Jak odnaleziono skrzypce Stradivariusa?

Według „Le Parisien”, do organizacji Musique et Spoliations zgłosił się posiadacz skrzypiec, które opisem pasują do zaginionego „Lauterbacha”.

Instrument wykonano prawdopodobnie w 1719 roku, a jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego wirtuoza skrzypiec Johanna Christiana Lauterbacha, który był ich właścicielem w XIX wieku.