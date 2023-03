"Ojciec chrzestny" powstał 51 lat temu. Pamiętacie ten film? Tego z pewnością o nim nie wiecie

"Ojciec chrzestny" zadebiutował 51 lat temu w Loew's State Theatre w Nowym Jorku. Do Polski trafił dwa lata później, w 1974 roku. Film przez wielu uznawany jest za jeden z najlepszych w historii, co potwierdzają liczne nagrody, ale też zarobki produkcji.

"Ojciec chrzestny" - fabuła

Jeśli są osoby, które nie oglądały ani razu "Ojca chrzestnego", nie będziemy zdradzać szczegółowo fabuły tej produkcji. Film opowiada jednak o rodzinie Vita Corleone - szefa sycylijskiej mafii.

Historia w pierwszej części rozpoczyna się od ślubu córki mafiosa w Nowym Jorku, gdy, zgodnie ze zwyczajem Sycylijczyków, nie jest w stanie odmówić składanych mu próśb w tym szczególnym dniu.

To sprawia, że do Corleone przychodzą różni ludzie z różnymi prośbami, co dalej tworzy ciąg wydarzeń przyczynowo-skutkowych.