Olimpiada Gier Planszowych IPN. Trwa pierwsza edycja

Według organizatorów, czyli IPN, Olimpiada Gier Planszowych ma na celu popularyzację nowoczesnych gier planszowych i edukacyjnych. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i średnich. Wśród biorących udział są jednak także osoby pełnoletnie. IPN wprowadziło do „zawodów” szeroką gamę gier planszowych. W trakcie trwania Olimpiady Gier poszczególne grupy wiekowe dostaną inne gry.

W jakie gry będzie można zagrać?

Uczniowie szkół podstawowych zagrają w ZnajZnak oraz Misia Wojtka. ZnajZnak polega na błyskawicznym odnajdywaniu par symboli na wyłożonych kartach. Symbole związane są z polską historią.

Gra Miś Wojtek opowiada o losach Polaków z Kresów Wschodnich, koncentrując się na losach tytułowego misia. Zadaniem graczy jest zbieranie pamiątek zilustrowanych na kartach, a powiązanych z losami misia Wojtka i żołnierzy II Korpusu.

Starsi uczniowie zagrają w Bitwę Warszawską oraz w ORP Orzeł. Gracze będą zarządzać armiami na przedpolach Warszawy, a następnie za pomocą kart określą, jakie siły zaangażują w każde ze starć z wojskami przeciwnika.

Natomiast gra ORP Orzeł to gra blefu, w której gracz stara się skrycie opuścić Bałtyk okrętem podwodnym, ale nieustannie nękany jest przez niemieckie okręty nawodne i partole lotnicze, a do tego musi unikać pól minowych i zmagać się z awariami.

303. Bitwa o Brytanię, 111. Alarm dla Warszawy oraz 7. W obronie Lwowa to kolejne gry na Olimpiadzie Gier Planszowych.