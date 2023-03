Paulina Smaszcz znowu atakuje Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek. Tłumaczy się też ze zdjęcia "wnuczki"

W środę, z okazji Dnia Kobiet, Paulina Smaszcz pokazała swoim InstaStories zdjęcie noworodka przykrytego kocykiem w serduszka, z twarzą zasłoniętą napisem "I love you". Zasugerowała w ten sposób, że dziecko na zdjęciu, to jej nowonarodzona wnuczka. Szybko okazało się jednak, że... to fotografia obcego dziecka pobrana z internetu, z zagranicznej strony oferującej koce dla dzieci.