Pierwszy trener Dawida Kubackiego wprost: Też zostawiłbym go w domu! Tak jak Stocha

Kamil Stoch nie weźmie udziału w weekendowych konkursach Pucharu Świata w Lake Placid. Trzykrotny mistrz olimpijski, zamiast polecieć do Stanów Zjednoczonych został w Zakopanem, by trenować ze swoim pierwszym trenerem Zbigniewem Klimowskim. Jakie są przyczyny słabszej ostatnio dyspozycji Kamila Stocha?

Czasami tak jest, że coś nie działa. Widać, że Kamil się męczy. Pozycja najazdowa nie jest najlepsza, odpicie na progu spóźnione w efekcie czego potem leci zbyt wolno.

To dobrze, że Kamil Stoch będzie trenował indywidualnie w Zakopanem?

Dobrze się stało, że Kamil wróci na chwilę do źródła. Taki ruch jest w tym momencie wręcz nieunikniony, przeloty, wyjazdy nie sprzyjałyby Kamilowi. Zbigniew Klimowski zajmuje się nim prawie od dziecka. To on wprowadzał Kamila do skoków, zna na wylot jego wszystkie dobre i słabsze strony. Jeśli będą mieć jeszcze kogoś dodatkowo do analizy, efekty wkrótce przyjdą. Poza tym, na pewno jest w bardzo dobrych relacjach ze swoim pierwszym trenerem. Zawsze, gdy coś nie idzie, pojawia się u zawodnika stres. Niestety, ale tak to działa.