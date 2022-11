PKP Intercity informuje: 6 listopada 2022 r. zmieni się rozkład jazdy części pociągów

Szybciej do Krakowa i Wrocławia

Według informacji, które przekazała spółka, w czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2021/2022, który wszedł w życie w grudniu ubiegłego roku, zarządca infrastruktury kolejowej przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Remonty mają na celu poprawę jakości infrastruktury i samego podróżowania. Ostatnia, piąta z korekt zmieni rozkład niektórych pociągów od niedzieli 6 listopada br. i zapewni pasażerom optymalne możliwości dojazdu. Zmiany będą obowiązywać do soboty 10 grudnia br.

Zmiany w kursowaniu pociągów przez Warszawę

Trwające prace inwestycyjne na Warszawskim Węźle Kolejowym wpływają na kursowanie części pociągów jeżdżących do, z i przez Warszawę. Wprowadzone zostaną zmiany w systemie sterowania ruchem kolejowym. Ze względu na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ruchu pociągów wydłużony zostanie czas jazdy składów jadących z kierunku zachodniego, co tym samym ograniczy przepustowość linii.

Szybciej do Krakowa i Wrocławia

W okresie 6 listopada – 10 grudnia ruch jednotorowy będzie obowiązywać na odcinku Psary – Góra Włodowska. Prowadzone prace inwestycyjne i ruch jednotorowy na części trasy będą skutkować odcinkowymi ograniczeniami prędkości, co wydłuży czas jazdy pociągów w kierunku Katowic.

Wsparcie zastępczej komunikacji autobusowej

Od 6 listopada do 10 grudnia nieczynna będzie linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk – Prostki. Od 27 listopada ruch zostanie wstrzymany także na odcinku Drygały – Ełk (linia kolejowa nr 219). W związku z tym od 6 listopada do 10 grudnia kursować będą autobusy komunikacji zastępczej. Na odcinku Ełk – Grajewo zastąpią one parę pociągów IC Słowacki relacji Wrocław – Ełk – Wrocław.

Na odcinku Grajewo – Olsztyn Główny zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) zastąpi pociągi: