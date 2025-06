PKW podała, kiedy będą znane pierwsze dane o frekwencji w II turze wyborów prezydenckich

Przypomniał, że lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21; zwrócił się z apelem o wcześniejsze zagłosowanie, aby nie czekać z tym na ostatnią chwilę. "Żeby zapewnić tajność głosowania, po wypełnieniu karty do głosowania należy ją złożyć i wrzucić do urny" - zaznaczył Marciniak.