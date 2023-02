Podatki od nieruchomości urosły w 2023 roku. Ponad 90 proc. gmin w Polsce podwyższyło opłatę. To więcej, niż w zeszłym roku

Wyższe stawki podatku w 2023 r. wprowadziło 92 proc. gmin w kraju – wykazują w Tygodniu Gospodarczym PIE eksperci. – To więcej niż w poprzednich latach – wskazano i przypomniano, że odsetek ten wynosił 88 proc. w 2022 r. oraz 70 proc. w 2021 r. Jednocześnie analitycy PIE podkreślają, że podwyższona inflacja zachęciła samorządy do aktualizowania wartości opodatkowania dla utrzymania wpływów budżetowych w podobnej proporcji do lat ubiegłych.