"Pokusa" po weekendowej premierze. Jak przyjął się film Marii Sadowskiej? Ilu widzów wybrało się do kin?

"Pokusa" po premierze

W czwartek, 26 stycznia, odbyła się oficjalna premiera filmu "Pokusa", a dzień później produkcja trafiła do polskich kin.

Film w reżyserii Marii Sadowskiej to ekranizacja książki Edyty Folwarskiej o tym samym tytule.

Fabuła opowiada o młodej, atrakcyjnej i ambitnej kobiecie, która zawsze marzyła, by zostać dziennikarką. W końcu, po części spełnia swe pragnienie, i zaczyna pracę w serwisie plotkarskim poświęconym życiu gwiazd.

Jej pierwszym zadaniem jest napisanie artykułu poświęconego jednemu z najsłynniejszych piłkarzy w kraju. By to zrobić, postanawia nie opuszczać go ani na krok. To co się jednak dzieje w tym czasie, mija się z wyobrażalnym życiem zawodowego sportowca.

W filmie możemy obejrzeć wiele gwiazd polskiego kina z Heleną Englert na czele, która wciela się w postać głównej bohaterki. Rolę piłkarza odgrywa natomiast Piotr Stramowski. Poza dwójką, na ekranie pojawiają się m.in: