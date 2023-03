Polacy kupują na Instagramie. Jak często ulegamy wpływowi influencerów? Popularność platformy nie słabnie

Instagram niezmiennie znajduje się na podium ulubionych mediów społecznościowych Polaków. Jest popularny nie tylko jako medium do kontaktów ze znajomymi i tworzenia contentu, ale także jako platforma sprzedażowa. Jeśli chodzi o sprzedaż dogonił go już TikTok, który od 2019 roku potroił liczbę użytkowników. Z badań agencji BrandLift wynika, że dwie na pięć osób dokonało kiedykolwiek zakupu za pośrednictwem TikToka, a 24 proc. z nas zrobiło to więcej niż 10 razy.