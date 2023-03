Polska największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Błaszczak: To dowód naszej skuteczności i zaufania do nas

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek w Brukseli, że Polska będzie największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Wskazał, że do Świąt Wielkanocnych do Polski trafi do 300 mln euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie. Jak dodał, w kolejnych miesiącach dostaniemy dodatkowe 500-600 mln euro.